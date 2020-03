España pide que la ONU lidere una respuesta multilateral al coronavirus

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, propuso este jueves, en la cumbre virtual extraordinaria del G20, que Naciones Unidas se convierta en el centro de respuesta multilateral a la crisis del coronavirus.



En concreto, Sánchez pidió que el secretario general de la ONU, António Guterres, encabece una iniciativa global para evaluar los daños causados por esta crisis y elaborar una "hoja de ruta" que permita alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.



Consta así en el comunicado difundido por la Presidencia del Gobierno español al término de la cumbre, en el que se precisa que, de esta manera, se situaría al sistema de las Naciones Unidas en el centro de respuesta multilateral a esta crisis global causada por la pandemia.



El jefe del Ejecutivo apostó por una "coordinación global sin precedentes" para afrontar los efectos del COVID-19 y defendió una acción económica concertada del G20 que transmita seguridad a los ciudadanos y confianza a los mercados para asegurar la recuperación de la actividad económica y del empleo.

Asimismo, Sánchez planteó la creación de un fondo global de lucha contra las pandemias como medida preventiva.



En este foro, España solició enviar un mensaje claro en el sentido de que los líderes internacionales, en coordinación con organizaciones como la OMS, harán "todo lo que haga falta" para contener la pandemia y ofrecer soluciones multilaterales a sus consecuencias sociales y económicas.



Bajo la premisa de que se trata de una crisis global y por tanto requiere una respuesta global, Sánchez defendió una coordinación "sin precedentes, robusta y a gran escala", basada en el espíritu solidario, para asegurar los equipos médicos necesarios y garantizar que las empresas no quiebren o que los trabajadores no pierdan sus empleos.

En definitiva que "nadie quede atrás en esta lucha contra el coronavirus", subrayó.



Sobre medidas sanitarias concretas, el gobernante español transmitió que es prioritario acelerar el trabajo científico e industrial para poder disponer de vacunas, métodos diagnósticos y herramientas terapéuticas lo antes posible.



Insistió en que la vacuna que se desarrolle debe ser accesible a un precio razonable para asegurar la inmunización de todos los grupos de la sociedad y en todos los países.



Asimismo, pidió reforzar el sistema multilateral de comercio basado en reglas y evitar que las tensiones comerciales agudicen el impacto económico.