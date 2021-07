Esposa de Jovenel Moise reapareció tras ataque y agradeció a los “ángeles”

La primera dama de Haití, Martine Mise, pareja del expresidente de ese país Jovenel Moise, reapareció a través de redes con un reflexivo mensaje tras el ataque en el que asesinaron a su esposo.

Luego de varios días internada en un hospital, Martine Moise acompañó su mensaje en Twitter con una imagen en donde mostró su proceso de recuperación.

La mujer agradeció a los “ángeles” por haberla protegido en ese difícil momento de su vida.

“Gracias por el equipo de ángeles de la guarda que me ayudaron en este terrible momento. Con su toque suave, amabilidad y cuidado, pude aguantar”, escribió.

