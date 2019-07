Estados Unidos y la OEA dicen que no suavizarán su posición frente a Maduro pese a diálogo Señalan que la oposición está negociando con el régimen no porque confíe en este, sino porque no lo quiere más en el poder. Abogan porque el diálogo se mantenga en secreto.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro. Foto: Getty Images