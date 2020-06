Este es un momento en la historia que no podemos dejar pasar: Patricia Torres Rey

Patricia Torres Rey es la primera mujer latina en pertenecer al Senado de Minnesota. Ella es colombiana de nacimiento, pero desde hace 15 años se ha desempeñado en la política estadounidense.

En entrevista con La W estuvo hablando sobre las protestas que se han presentado en distintos lugares de Estados Unidos y aclaró que los motines que han terminado en incendios y destrucción no hacen parte de la labor que quieren hacer los activistas.

Según ella, desde distintos sectores se está protestando en contra de una inequidad que crece cada año y que ha generado un sistema judicial racista que ha encarcelado y asesinado a muchos indígenas y afroamericanos.

Sobre la gestión de Donald Trump dijo que él se ha dedicado a “echarle gasolina al fuego” desde que llegó al poder y ha querido “escalar la intervención militar interna e internacionalmente”.

Además, dijo que es necesario un cambio social ya que si “una sola voz de otro policía habría hecho que hoy George Floyd aún estuviera acá”.

Finalmente, la senadora dijo que este es un momento único en la historia de Estados Unidos que no pueden dejar pasar. “No podemos dejar perder tanto sacrificio y no lograr nuestra meta que es una reforma completa del sistema judicial y una nueva dirección en una economía participativa en la que todos tengamos una oportunidad para avanzar socialmente”.