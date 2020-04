¿Exceso de confianza? Presentador salió en televisión nacional sin pantalones

Uno de los beneficios de la cuarentena, es poder trabajar desde la casa y no preocuparse por su atuendo. Para nadie es un secreto que desde que empezó el aislamiento obligatorio, muchos han iniciado su jornada laboral en pijama o hasta en ropa interior.

Este fue el caso del reportero de ABC, Will Reeve, quien apareció en ropa interior cuando estaba haciendo una conexión con el programa Good Morning America. El hombre se encontraba explicando cómo las farmacias se las han ingeniado para llevar los medicamentos hasta la casa de los clientes por medio de drones.

En este informe televisado, se ve al periodista con un elegante saco azul que hace juego con el color de su camisa; y a pesar, que el informe de las farmacias futuristas estaba interesante, lo que llamó la atención fueron sus piernas desnudas. Se convirtieron así, en las protagonistas de la pantalla chica.

Al colocar la cámara, el estadounidense no calculó bien el ángulo y fue así como dejó ver parte de su muslo derecho a la audiencia.

Adam Graham, crítico de cine de Detroits News, fue el primero en darse cuenta del descuido del periodista y no dudó en escribir en sus redes sociales: “¡Ey! ¡Pónganle pantalones a mi chico!"

Rápidamente, Will Reeve se convirtió en tendencia por Twitter, donde varias personas lo aplaudieron y calificaron de “héroe” mundial.



Estas son algunas de las reacciones de los usuarios de esta red social:

