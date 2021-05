Expertos recomiendan a Noruega no aprobar vacunas de J&J y AstraZeneca

Una comisión de expertos creada por las autoridades noruegas recomendó este lunes sacar del programa oficial las vacunas contra la covid-19 de AstraZeneca y Johnson & Johnson (J&J) por los casos anómalos de trombosis detectados.



Los expertos aconsejaron no obstante que esas dos vacunas puedan ser recibidas de forma voluntaria.



El dictamen coincide con el presentado a mediados de abril sobre la vacuna de AstraZeneca por el Instituto de Salud Pública (FHI), que hoy recomendó también excluir del programa oficial la de J&J, aunque no es partidario de un sistema por el que puedan ser inoculadas a las personas que así lo quieran voluntariamente.



"La comisión ha hecho un gran trabajo en poco tiempo. El Gobierno analizará ahora de forma detallada el informe y lo usará como base, junto con las recomendaciones del FHI, para tomar una postura", dijo en rueda de prensa el ministro de Sanidad, Bent Høie.



La comisión aludió a la buena situación epidémica en Noruega para abogar por la exclusión, aunque señaló que un aumento del contagio, nuevas mutaciones del virus o problemas con el suministro de otras vacunas "podrían llevar a otras conclusiones", según el informe.



El Ejecutivo noruego decidió hace casi un mes crear una comisión de expertos -que incluye científicos, juristas y economistas- para estudiar el caso al considerar que el dictamen del FHI no era fundamento "suficiente" para tomar una decisión en un caso complejo.



DINAMARCA, PAÍS PIONERO EN EXCLUIR LAS VACUNAS



Noruega suspendió el uso de la vacuna de AstraZeneca el 11 de marzo, después de que Dinamarca hiciera lo mismo, al detectar casos anómalos de trombosis con baja cantidad de plaquetas, coágulos en vasos sanguíneos y hemorragias.



Cuando las autoridades danesas prolongaron la suspensión a finales de marzo, a pesar de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) consideró seguro su uso y muchos países lo reanudaron, Noruega hizo lo mismo que Dinamarca, que ha sacado también la de J&J de su programa oficial, aunque ambas podrán ser recibidas voluntariamente.

Le puede interesar:

El FHI concluyó también hoy en otro informe que la de J&J, suspendida temporalmente hace un mes, debe ser retirada del programa por los casos anómalos similares detectados en Estados Unidos.



"No tenemos una clara imagen de qué causa esos efectos graves, ni es seguro que podamos identificar la enfermedad lo suficientemente pronto para poder ofrecer un tratamiento que evite daños o la muerte", consta en el informe.



Casi el 90 % de la población ha recibido además la primera dosis de una vacuna, al igual que buena parte de los jóvenes en grupos de riesgo, resalta este organismo.



El FHI recomienda no obstante guardar la vacuna de J&J por si fuera necesario usarla en una situación en la que el contagio aumente de forma dramática en Noruega o haya problemas de suministro con las que sí forman parte del programa oficial (Moderna y Pfizer).



Noruega es uno de los países menos afectados en Europa por la pandemia, con 116.443 casos y 767 muertos.



El 31,7% de la población ha recibido la primera dosis de la vacuna y, el 8,4 %, las dos.