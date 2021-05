Explosión en Beirut

Cubrimiento especial de Catalina Gómez.

El pasado 4 de agosto del 2020 sobre las 6:00 p.m. una explosión estremeció a la capital del Líbano. Lo que más tarde se convertiría en una de las 10 explosiones no nucleares más grandes de la historia.

W Radio viajó a Beirut para cubrir como la explosión había afectado a una población que ya venía sufriendo desde meses atrás como consecuencia de una gran crisis económica.

El especial incluye entrevistas con Marwan Abboud, gobernador de Beirut; Firas Abiad, director del hospital Rafik Hariri; Nassif Hiti, ex ministro de exteriores; Gregory Buchakjian, director de la facultad de artes de la Universidad Alba; Paula Yacouvian, ex parlamentaria; el chef español José Andres, director de la Organización no gubernamental World Central Kitchen, entre otros.

Puede escuchar en W Radio: