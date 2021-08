Fallece el hijo de Michael Ballack a sus 18 años

El hijo del futbolista alemán Michael Ballack, Emilio Ballack, falleció este jueves a sus 18 años, luego de sufrir un accidente de quad en la urbanización Vilas do Mar, en la península de Tróia, en Portugal, informó el diario Bild.

Después de intentar una reanimación, los médicos dijeron que Emilio había muerto. Según varios medios portugueses, el accidente se dio en el momento en que el joven conducía el vehículo dentro de un jardín de una casa.

Los periódicos lusos manifiestan que la abuela de Emilio Ballack fue quien avisó a los servicios de emergencia sobre lo sucedido. El cuerpo ya fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal de Santiago do Cacém.

El club inglés Chelsea publicó un mensaje en Twitter dando las condolencias por la muerte del joven. “Todo el mundo en el Chelsea Fútbol Club está conmocionado y entristecido al enterarse de la muerte de Emilio Ballack a la temprana edad de 18 años. Todos nuestros pensamientos están con su padre Michael y su familia en estos momentos tan tristes”.

Everybody associated with Chelsea Football Club is shocked and saddened to learn of the death of Emilio Ballack at the terribly young age of 18.



All our thoughts are with his father Michael and his family at this sad time. 💙