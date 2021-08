Foto: Momento exacto en que el último soldado de EE.UU. abandona Afganistán

La ocupación de más de 20 años por parte de Estados Unidos a Afganistán terminó este martes 31 de agosto luego de que el último avión del país norteamericano abandonara el aeropuerto de Kabul.

Con la salida de EE.UU. de Afganistán, el Talibán quedan con total poder del país ante el temor internacional y el de la misma población por la ideología radical de sus integrantes.

En redes sociales se hizo viral la imagen compartida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en la que se muestra al último de sus soldados en territorio afgano.

Se trata del el mayor general Chris Donahue, comandante del XVIII Cuerpo Aerotransportado.

“Un C-17 puso fin a la misión estadounidense en Kabul”, mencionaron.

The last American soldier to leave Afghanistan: Maj. Gen. Chris Donahue, commanding general of the @82ndABNDiv, @18airbornecorps boards an @usairforce C-17 on August 30th, 2021, ending the U.S. mission in Kabul. pic.twitter.com/j5fPx4iv6a