Guaidó cambia llamado a movilizarse en la calle por acto en colegios médicos

El líder opositor de Venezuela Juan Guaidó rectificó este miércoles su llamamiento de hace dos días en el que convocaba a los ciudadanos a movilizarse en la calle para reconocer el trabajo del personal sanitario que trabaja en primera línea durante la pandemia, por "una actividad que se llevará a cabo el jueves a mediodía en los colegios médicos".



Tras las numerosas críticas recibidas por internautas, quienes lo cuestionaron por convocar a una movilización callejera en plena escalada de casos de COVID-19 en el país, corrigió la ruta e invitó a "una actividad", de la que no facilitó detalles, en los colegios médicos "de cada ciudad para honrar y reconocer" la labor de los profesionales de la salud.



"Invito al país a movilizarnos con las medidas necesarias para cuidarnos de la pandemia. Este jueves 10 de septiembre, reconozcamos en las calles el trabajo de nuestros héroes de la Salud", escribió el presidente del Parlamento el pasado lunes en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, hoy modificó la invitación e instó "a los venezolanos a participar, con distanciamiento social y tapabocas" en el homenaje a quienes "han puesto su vida y las de sus familias en juego en el combate del COVID-19", en los colegios médicos, aunque no precisó qué tipo de actividad será ni si se realizará en espacios cerrados o en los exteriores de los recintos.



La rectificación se hizo durante una conferencia de prensa en la que recordó la "unidad" de partidos opositores frente a las elecciones legislativas, que considera un "fraude", y en la que, asegura, no participará la oposición.

No obstante, quienes, en realidad, no participarán serán los líderes tradicionales de cada partido, pero sí parte las formaciones opositoras, con sus logos y tarjeta electoral de siempre, pero con candidatos designados por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tras ser intervenidas sus juntas originales.



Durante su comparecencia, Guaidó recordó, una vez más, que se siguen entregando a 62.696 profesionales de la salud los bonos de 300 dólares, a razón de 100 dólares mensuales, procedentes de cuentas que el Gobierno de Venezuela tiene bloqueadas en exterior y cuya acceso fue permitido a Guaidó, reconocido presidente por unos 50 países.



El presidente del Parlamento no precisó si él va a liderar el homenaje al personal sanitario para el que ha convocado ni si está programada su intervención en alguno de los colegios médicos en los que se celebrará la actividad.