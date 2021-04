H&M lanza campaña para vestir gratis a clientes que tengan entrevistas de trabajo

La cadena multinacional sueca sorprendió a sus clientes con una nueva campaña que busca vestir, de manera gratuita, a los clientes que tengan una entrevista de trabajo. Esto con el fin de que las personas se vean bien presentadas y luzcan las prendas de una de las marcas más reconocidas a nivel mundial.

Si bien es cierto que la experiencia, una buena hoja de vida y responder adecuadamente en la entrevista son aspectos clave para obtener un puesto de trabajo, el vestuario también juega un papel importante a la hora de postularse a un nuevo empleo, por esto, la cadena decidió emprender esta nueva campaña para quienes no cuentan con un ‘Dress code’ en su armario.

Según indicó Business Insider, la campaña llamada ‘One / Second / Suit’, solo estará disponible por el momento en Reino Unido y desde el 13 de mayo en Estados Unidos. Además, indican que este lanzamiento está pensado principalmente para hombres.

A través de las redes sociales, han empezado a difundir la propuesta del grupo de ‘fast fashion’ con un traje formal, un código QR y la frase: “24 horas de alquiler gratis para tu entrevista de trabajo, el envío disponible en hm.com”.

