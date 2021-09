Hombre golpea a un pastor por presuntamente tocar indebidamente a su hijo

Los hechos tuvieron lugar en Oklahoma City, Estados Unidos, donde un iracundo padre tomó venganza a mano propia tras presenciar como su hijo de 9 años fue tocado de manera indebida por el ministro de la Iglesia de Cristo de Lakehoma.

De acuerdo al medio local, News9, el hijo de Michael Coghill le reveló que había sido víctima supuestamente de estos hechos cuando estaba en la parada de su autobús y el pastor lo había tocado de una forma en la que se sintió muy incómodo.

Lea aquí: Mujer estudió derecho en la cárcel para demostrar su inocencia

Coghill de 33 años no lo dudó dos veces y emprendió la correspondiente denuncia a la Policía del condado, quienes organizaron una emboscada para atrapar al hombre en el sitio en donde ocurrieron los hechos.

Cuando el menor se ubicó en el parador el ministro se acercó a él y de nuevo cometió los tocamientos, pero no contaba con que Michael Coghill se encontraba presenciando todo. El padre salió de su auto y corrió tras el hombre para golpearlo.

Le puede interesar: Monja colombiana, Gloria Cecilia Narváez habría intentado huir de secuestradores

“Mientras miraba la parada del autobús escolar, nuestro sospechoso pasó corriendo a su lado, pasó corriendo por la parada del autobús donde esperaban los niños. Se dio la vuelta, regresó y se detuvo y tocó al niño”, afirmó la policía local en un comunicado.

Officers arrest 33-year old Michael Coghill on complaint of lewd/indecent act to child after reported incident at bus stop. pic.twitter.com/X4CjNi6Nog