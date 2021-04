India registra un nuevo máximo histórico de casos de COVID-19

El Gobierno de India confirmó 386.452 contagios por COVID-19 y 3.498 muertos en las últimas 24 horas.

Amaia Foces, doctora española en India, manifestó en La W que “estoy observando que con una sola dosis de la vacuna no se está previniendo la enfermedad, sin embargo, no tenemos estudios que demuestre esto. No digo que la gente se deje de vacunar, pero siento que no es la solución y por eso no se debe bajar la guardia”.

“Cuando se vio que había una pequeña tendencia del aumento de casos, se tenía una serie de circunstanciadas políticas y sociales, y por eso no se suspendieron las aglomeraciones”, indicó

Por otro lado, señaló que “oxígeno no hay, y el que hay se consigue muy caro en el mercado negro. Los hospitales están desesperados”.