Jurassic Park se hace realidad: Buscarán revivir mamuts usando su ADN

Colossal, una empresa de biociencia quiere revivir a los mamuts, extintos hace más de 12 mil años, para mitigar los efectos del cambio climático y ayudar al entorno donde esta especie vivió. Es un ambicioso proyecto de mínimo cuatro años que combinará los genes y piel de los elefantes asiáticos y de los mamuts para poblar la región del Ártico.

En diálogo con Sigue La W, Ben Lamm, cofundador y director Ejecutivo de Colossal, explicó que el objetivo principal de este proyecto que busca revivir a los mamuts es “repoblar el Ártico para que puedan ayudar a arreglar el degradante ecosistema y la supresión de metano y carbón La revitalización del ecosistema tomará mucho tiempo, pero es el objetivo. Esto también se relaciona a Apolo”, el programa que llevó al ser humano a la Luna por primera vez, debido a que “se desarrolló mucha tecnología. Muchas aplicaciones derivarán de este proyecto para proteger a especies en peligro de extinción y también para la agricultura y uso veterinario”.

Además, dijo que el proyecto está pensado para cuatro o seis años, admitiendo también que “puede extenderse”, por lo que el equipo “está dispuesto a trabajar más si es necesario. Nuestro objetivo tomará décadas”.

Por otro lado, George Church, cofundador de Colossal que tiene un PhD en genética, indicó que “nos interesa desarrollar tecnologías para uso veterinario y para proteger especies en peligro de extinción y en particular a ecosistemas en peligro; es decir, ecosistemas que no van en la dirección que es mejor para el ser humano”.

Manifestó también que “no son 100% mamuts, son elefantes en el Ártico que son adaptables a diferentes ecosistemas, como frío y seco o frío y mojado. Queremos hacerlos resistentes. Estamos haciendo variaciones en el elefante asiático, pero esencialmente es para sacar del peligro de extinción a algunas especies, en vez de revivir a mamuts. Estamos usando genes de mamuts y van a verse y comportarse como estos animales, pero estarán mejor adaptados que los mamuts y los elefantes, debido a que es una combinación. No será solo un híbrido, sino un animal muy adaptable”.

Por último, se refirió al peligro que pueda presentar esta tecnología: “Sería imprudente no considerar todas las consecuencias negativas involuntarias. Casi cualquier tecnología puede ser utilizada para hacer daño, como los aviones y cuchillos. Pero es muy poco probable, porque (los mamuts) no son carnívoros y estarán en regiones donde casi no hay población. Estamos abiertos a cualquier sugerencia en cuanto a ética y las personas que viven en regiones aledañas”.