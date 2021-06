La aeronave no tenía alas y se movía muy rápido: expiloto de EE.UU. sobre Ovnis

El Pentágono publicará un informe sobre Ovnis. Se espera que este viernes se entregue al Congreso de los Estados Unidos.

Alex Dietrich, expiloto de Combate de la Marina de los Estados Unidos, manifestó en La W que “el 14 de noviembre de 2004 no pudimos identificar lo que vimos y aun hasta la fecha no sabemos qué fue lo que encontramos”.

Dijo que para ella “hablar de esto con hechos es darle la mano a los científicos para que manejen los datos y miren a ciencia cierta el objeto que se identificó, y hagan la investigación correspondiente”.

Contó que “estaba haciendo un ejercicio de rutina, me dijeron que había un objeto, me acerqué con mi aeronave para verlo […] Cuando lo estábamos interceptando, nos sorprendimos de las características, no tenía alas y se estaba moviendo muy rápido, por eso pensé que podría ser un Ovni”.

También indicó que “le hicimos el reporte a nuestro superior, pero él lo tomó muy en serio porque es un tema de seguridad nacional. Sin embargo, nos reímos cuando relatamos el hecho”.

Además, señaló que “estoy segura que Estados Unidos y sus aliados se están tomando en serio las investigaciones de estos objetos para que no sean una amenaza. Se debe saber si es algo natural o es algo hecho por los humanos”.