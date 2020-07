"La COVID-19 no proviene de la naturaleza", las declaraciones de una viróloga china

La virologa Li-Meng Yan ha dado polémicas declaraciones respecto al origen del coronavirus en el mundo. La mujer, le aseguró al diario español El Mundo, que "el mercado de Wuhan no es el origen del brote ni un animal salvaje. La COVID-19 no proviene de la naturaleza".

En varias ocasiones, han salido teorías conspirativas sobre el origen del virus, mientras algunos aseguran que fue creado en un laboratorio, otros afirman que viene de un animal.

Una de las situaciones que le generaron sospechas a la mujer, fue que cuando ya se presentaban 27 infectados en Chinos, los laboratorios de Wuhan ya tenían el genoma completo del virus, es decir su "mapa genético".

“Tengo las conversaciones, las pruebas, con virólogos chinos en Wuhan y Estados Unidos. No me he inventado nada” dijo.

