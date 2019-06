La indecisión lidera encuestas en Guatemala a pocas horas de elecciones presidenciales

El 48 por ciento de guatemaltecos no sabe aún por quién votar en las elecciones del próximo domingo, según la última encuesta de la firma Prodatos publicada esta semana.



El estudio, cuya muestra fue de 1.201 personas y cuenta con un 2,8 por ciento de margen de error, también da por sentado que la ex primera dama de Guatemala Sandra Torres (candidata de Unidad Nacional de la Esperanza, UNE) ganará los comicios del próximo domingo, pero augura un balotaje al que se aferran cuatro posibles contendientes.

(Lea en W Radio: Fiscal electoral sale de Guatemala por amenazas previo a comicios del domingo)



El primer lugar de la encuesta lo ocupa Torres, con un 20,2 por ciento de la intención de voto, seguida del exdirector de presidios Alejandro Giammattei (Vamos), con 14,4 por ciento, asegura el ejercicio realizado por Prodatos, contratado por el diario local Prensa Libre.



Los otros tres aspirantes con mayor probabilidad de colarse a segunda vuelta son el ex secretario general adjunto de la ONU Edmond Mulet (Humanista), el hijo del expresidente Álvaro Arzú, Roberto Arzú (PAN-Podemos) y la defensora de derechos humanos y activista maya mam Thelma Cabrera (Movimiento para la Liberación de los Pueblos), con un "empate técnico" del 8,5, 8 y 7,6 por ciento, respectivamente.

(Lea en W Radio: La recta final de los comicios presidenciales en Guatemala)



El voto de rechazo, sin embargo, podría definir la elección. El estudio asegura que Sandra Torres pasó de un 49 a un 52 por ciento de votantes que jamás apostarían por ella, mientras que Arzú llegó a un 22 por ciento, Giammattei a un 16, Cabrera a 12 y Mulet al 9 por ciento de gente que no votaría por él.



Prodatos también realizó tres escenarios de un posible balotaje en el que ven a Torres contra Giammattei, Mulet o Arzú (no se hizo una aproximación contra Cabrera porque no aparecía antes como puntera, indican), en donde en cada posibilidad pierde la ex primera dama.



Contra Giammattei caería con un 38 por ciento contra 62 por ciento de votos válidos del exdirector del Sistema Penitenciario; contra Mulet sería 46 a 54 por ciento y contra Arzú 41 a 59 por ciento.



Según la encuesta, que fue realizada del 27 de mayo al 5 de junio en 138 diferentes puntos muestrales, se relaciona a Torres con su "ayuda a los pobres", a Mulet con su "preparación o trayectoria" y a Giammattei, Arzú y Cabrera por "honrado o confiable".



Este sondeo también señala que un 2,8 por ciento serían votos nulos y un 12,9 por ciento en blanco.

(Le puede interesar: Roberto Arzú, el candidato presidencial guatemalteco que propone pena de muerte)



Después de los candidatos punteros, la encuesta de Prodatos y Prensa Libre adelanta que el pelotón de 14 candidatos restantes, todos hombres, va de los 3,3 puntos para el oficialista Estuardo Galdámez (FCN-Nación) hasta los 0,3 del exministro de Cultura y Deportes José Luis Chea (Productividad y Trabajo).



No será hasta el próximo domingo que más de 8,1 millones de guatemaltecos convocados a las urnas decidan los resultados de "la verdadera encuesta", como analistas suelen referirse a la elección.



Allí, además del próximo presidente y vicepresidente, los votantes definirán a los futuros 160 diputados, 340 alcaldes y 20 congresistas al Parlamento Centroamericano.



Pero, como es previsible según este y los demás estudios, la Presidencia no se definirá sino es hasta el próximo 11 de agosto, cuando se realice la elección en un balotaje aún incierto.