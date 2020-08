La lucha contra la corrupción no está recibiendo apoyo de Bolsonaro: Sergio Moro

El exministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, Sergio Moro, expresó en La W las razones por las que dimitió en el mes de abril a su cargo.

De esta manera, aseguró que Jair Bolsonaro no apoyó su lucha contra la corrupción por lo que decidió retirarse: “Bolsonaro no me usó para ganar las elecciones, pues fui nombrado a puertas de estas. Claro que, en un comienzo, mi llegada llenó de credibilidad al Gobierno, pero después se acumularon las divergencias que terminaron en mi renuncia”.

Otro de los motivos de su retiro, que se sumó a la falta de autonomía de la policía federal, fue el manejo a la pandemia. “No estaba de acuerdo con el trato frente al COVID-19 y preferí salir”, afirmó Moro a este medio.

Frente a las elecciones del 2022, Moro aseguró que es muy pronto para sumarse como candidato y si bien no descartó la posibilidad, prefiere enfocarse en los problemas presentes: “Es un escenario muy complicado. Está la pandemia, tenemos problemas económicos, tenemos que superar esos problemas y quiero enfocarme en esas preocupaciones inmediatas”.

Respecto a la serie ‘El Mecanismo’, del director José Padilha y que logró cautivar a todo el mundo con la trama de la operación Lava Jato, liderada por Sergio Moro, el exministro contó a La W que en su visita a Cali se dio cuenta de la gran popularidad de la serie.

“La historia está muy bien contada, fue una operación rica, un esquema de corrupción sistémica con un poco de ficción en la producción, pero es normal”, aseguró.