Líderes indígenas exponen sus peticiones al presidente Lenín Moreno

En medio de las conversaciones que se desarrollaron de manera privada en las instalaciones de la Unidad Educativa Salesiana ‘Cardenal Spellman’, en donde están reunidos el presidente ecuatoriano Lenín Moreno, los principales líderes del movimiento indígena del país, los ministros del gobierno actual e intermediarios de la Organización de las Naciones Unidas, se dieron a conocer las peticiones de los ecuatorianos para acabar con las manifestaciones que se llevan realizando desde hace 11 días a raíz de la eliminación de subsidios a combustibles.

Para empezar, el presidente Lenín Moreno explicó a los presentes porqué había tomado la decisión: “Recibí la información de todos los rubros que tenían esos subsidios, toda mi vida he tenido principios (…) si el subsidio de la gasolina está siendo destinado para que las personas que trafican se enriquezcan del tráfico del diésel y la gasolina por cualquier medio, ya sea por mar o tierra, me seguiré oponiendo a eso. Ese dinero debería tener otra direccionalidad pero está haciendo que los ricos más ricos sigan enriqueciéndose y yo me opongo a eso, y sé que ustedes también, por eso acepté el diálogo.”

Sin embargo, Jaime Vargas, presidente de la Conaie, sostuvo durante el dialogo cuáles son las exigencias que le hacen al gobierno para que se acaben las manifestaciones: “Se han violado muchos derechos humanos, tenemos que analizar eso también, pero hemos propuesto al gobierno una mesa de diálogos con unos puntos:

Pedimos que se conforme una auditoria a los costos que le signifiquen al país el fomento de la ley productiva y su respectiva reforma por parte de la Asamblea Nacional. A la corte constitucional le pedimos que ejerza el respectivo control constitucional a las medidas económicas y las leyes que el presidente quiera llevar a cabo. Que el Gobierno Nacional transparente los acuerdos a los que llegó con el Fondo Monetario Internacional. Al presidente pedimos su inmediata separación de los ministros de Defensa, Oswaldo Jarrín, y de Gobierno (Interior), María Paula Romo, porque no tienen voluntad política. Tiene ministros vagos que no hacen nada por la patria. Dos años de dialogo y no hemos avanzado. Es importante decir la verdad, tengo atrás un pueblo que me presiona, cambie la estructura de todo el país, hay hombres profesionales dispuestos a dirigir este país”.

Además dejó claro que no habrá negociación a menos de que el presidente Moreno ceda: “Nuestra decisión es que no venimos para formar comisiones, el pedido del país es la derrogatoria del decreto 883, si en este momento se decide que así será, el país se tranquiliza en todos los territorios”.

Por otro lado, Leonidas Iza, presidente del movimiento Cotopaxi, se dirigió al presidente directamente: “En este momento la decisión queda únicamente en responsabilidad del presidente de la República, estamos dando posibilidad al Gobierno, nosotros queremos garantizar la paz, pero sólo va a depender del presidente”.

Además, Iza hizo énfasis en que: “Los ministros que están dirigiendo la fuerza pública no están garantizando la vida de los ecuatorianos”.

Por su parte, el contralor General del Estado, Pablo Celi, dijo que lo importante es que las dos partes estén sentadas entablando el diálogo como espacio de resolución del conflicto.

Otro de los indígenas que tuvo la oportunidad de expresar su inconformidad fue Abelardo Granda, presidente de Fenocin, quien manifestó las solicitud que le hace al Gobierno de Moreno: “Queremos tener respuestas positivas, presidente sea condoliente con nuestra gente, ayúdenos a solucionar, nuestros ecuatorianos están a medio comer. ¿Dónde está el principio de responsabilidad de la vida?, a nombre de nuestra comunidad le pedimos que se respete la calidad de vida, al subir la gasolina no subió el valor de los indígenas. Nosotros somos generadores y sector productivo que alimentamos a las grandes urbes. Exigimos derogar el decreto 883 y la libertad de los presos porque hay niños que no tienen nada que ver”.

Por último, Miriam Cisneros, presidenta del pueblo Sarayaku dio un fuerte pronunciamiento y testimonio de lo que ha vivido durante las manifestaciones que dejan siete muertos y 1.340 heridos: “ Queremos que el estado ecuatoriano responda a los pueblos porque estamos siendo violentados, como madre, esposa e hija me duele, he pasado 13 días sin comer, me duele en el alma cuando nuestros pequeños han estado ahogándose en gases lacrimógenos (…) Le pido al presidente que se ponga en los zapatos y en la conciencia de nosotros. Que en su conciencia quede todos los hermanos que han caído en esta lucha”.