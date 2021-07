Lo están juzgando por algo que no hizo: hermana de exmilitar fallecido en Haití

Luego de la muerte del presidente de Haití, Jovenel Moïse, se conoció que 15 colombianos y dos estadounidenses de origen haitianos fueron capturados. Además, el ministro de Defensa de Colombia reveló que entre los implicados habría militares retirados del Ejército Nacional. Sin embargo, las versiones siguen cambiando.

En entrevista con La W, el exsenador y excandidato presidencial de la oposición en Haití, Steven Benoit, manifestó que los colombianos fueron contratados por el Estado para vigilar unas zonas de Puerto Príncipe, y quienes en realidad lo mataron fueron los agentes de seguridad.

Escucha "Colombianos fueron víctimas de una trampa: exsenador haitiano Steven Benoit" en Alacarta

Por otro lado, Yenni Capador, hermana de Duberney Capador Giraldo, exmilitar colombiano muerto en Haití, manifestó en W Fin de Semana que “la hipótesis que todos manejamos es que fue abatido y que lo están acusando injustamente de algo que sé que mi hermano no hizo. Él vivía con mi madre y nosotros sabíamos que lo habían contratado para trabajar en una empresa de seguridad”.

“Ellos iban a cuidar a alguien muy importante y era una buena oportunidad para trabajar, la verdad no pensamos que esta tragedia fuera a ocurrir”, indicó.

Explicó que “mi hermano Duberney Capador se retiró del Ejército Nacional en el 2019. Viajó en mayo y allá tenían que recibir una inducción y dotación de uniformes. Sabía que él se estaba quedando en una casa campestre”.

Señaló que “nadie del Ejército ni del Gobierno se ha tomado la molestia de mirar en las familias y preguntarnos cómo estamos y qué necesitamos. Mi hermano fue alguien con una hoja de vida intachable, por eso pido que la conozcan, no juzguen y lo tilden de algo que no es”.

Contó qué fue lo que habló con él el día de los hechos. “Me escribió que había llegado bien, que los tenían acorralados en una casa y que les estaban disparando. La recomendación de mi hermano es que no le dijera nada a mi mamá y le supliqué que me estuviera hablando para saber que él estaba bien, me escribió hasta las 5:51 y de ahí no volví a saber nada”, expresó.