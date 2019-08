Malala expresa su preocupación por la situación de Cachemira

La laureada del Nobel Malala Yousafzai expresó su preocupación por el deterioro de la situación en Jammu y Cachemira, región administrada por la India, después de la decisión de Nueva Delhi de retirar el estatus especial del cual gozaba esta zona.

“Hoy me preocupa la seguridad de los niños y mujeres cachemires, los más vulnerables ante la violencia y que sufren pérdidas en el conflicto”, declaró la ganadora más joven del Premio Nobel en su cuenta de Twitter.

The people of Kashmir have lived in conflict since I was a child, since my mother and father were children, since my grandparents were young. pic.twitter.com/Qdq0j2hyN9