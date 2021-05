Martin Luther King III rechaza violencia de la Policía colombiana en Cali

En la noche del 3 de mayo, el país fue testigo de la más dura jornada de violencia y abuso policial en Cali. Las cifras de las autoridades hablan de cinco muertos y 33 heridos en los sectores de Siloe y La Luna.

Como respuesta ante la crisis, La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos expresó este martes su profunda preocupación por la reciente actuación de las fuerzas del orden en la ciudad. Hacemos un llamado a la calma: Alta Comisionada de ONU por violencia en protestas

Una de las voces que se sumaron en rechazo a la actuación de la fuerza policial fue Martin Luther King III, defensor de Derechos Humanos y activista comunitario estadounidense; reconocido por ser el hijo mayor de Dr. Martin Luther King y Coretta Scott King.

Sobre los hechos violentos presentados en la noche del lunes y la madrugada del martes, King III aseguró que "es devastador ver las acciones violentas tomadas por la policía durante las protestas de ayer en #Colombia".

Afirmó que las acciones de este tipo no son las adecuadas y que se debe abrir un lugar al diálogo, poniendo como ejemplo la lucha de su padre: "Mi padre predicó el poder de la acción noviolenta para promover el cambio".

Finalmente hizo un llamado para que las protestas se hagan en paz y extendió sus condolencias a las familias de las personas que han muerto y han resultado heridas. "Rezo por los heridos, las vidas perdidas y que la manifestación prevista para mañana sea pacífica", expresó.

