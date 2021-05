Más de 100 republicanos amenazan con separarse del Partido Republicano

Más de 100 republicanos, incluidos algunos exfuncionarios, amenazan con separarse del Partido Republicano.

Reid Ribble manifestó en La W que “nos preocupa que se esté estableciendo un nuevo sistema de Gobierno con el que no estamos de acuerdo. Hemos tratado de resolver esto de manera interna, pero no se ha podido. Hay un gran número de personas que no está de acuerdo con ninguna de las dos partes que está siendo olvidada”.

“Nosotros no queremos crear un partido distinto, lo que pretendemos es reformar el que tenemos y escuchar todas las voces”, indicó.

Además, señaló que “hay muchos líderes del Partido Republicano que se sienten cómodos con el mandato de Donald Trump”.