Mayoría parlamentaria de Venezuela ratifica a Guaidó como líder de la Cámara

La mayoría parlamentaria que reconoce a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela ratificó este miércoles al líder opositor como jefe de la Cámara, contrario a una reciente sentencia del Supremo que ubica en esa posición a Luis Parra, un disidente del antichavismo.



En un comunicado, la Consultoría Jurídica de la AN asegura que en la sentencia publicada el martes por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) "no existe nada que pueda desvirtuar lo que efectivamente ocurrió", en alusión a la reelección de Guaidó como jefe parlamentario, ocurrida el 5 de enero pasado.



Esa elección, señala el escrito, quedó expresada en la lista de votación de los diputados -publicada dos días más tarde en la página web de la AN-, que da cuenta del quórum necesario y "de la holgada mayoría con la cual fue elegida la Junta Directiva que preside el diputado Juan Guaidó".

Aunque al líder opositor le impidieron ingresar a la sede del Legislativo el 5 de enero, cuando se escogería una nueva directiva parlamentaria, igual pudo ser reelegido en una sesión paralela, que tuvo lugar en la sede de un periódico local, en la que 100 de los 167 diputados que conforman la Cámara le expresaron su respaldo ante los medios de comunicación.



Entonces y ahora, la oposición venezolana ha difundido la lista de votación para respaldar la legitimidad de Guaidó, quien además es reconocido como presidente interino de Venezuela por cerca de 60 países.



EL SUPREMO ANULA LA PRESIDENCIA DE GUAIDÓ



"La Sala Constitucional del TSJ declaró válida la Junta Directiva de AN (...) la cual está conformada por los diputados Luis Eduardo Parra Rivero como presidente, Franklin Duarte como primer vicepresidente y José Gregorio Noriega como segundo vicepresidente", informó la noche del martes el Supremo a través de una nota de prensa.



El fallo también establece que cualquier persona pública o privada "que preste o ceda espacio" para la instalación de un parlamento paralelo o virtual "será considerado en desacato, y cualquier acto ejercido como tal es nulo".



El TSJ aseguró que la directiva encabezada por Parra, cuya legitimidad es cuestionada por la oposición venezolana y buena parte de la comunidad internacional, no cometió ninguna "actuación fuera del marco de la competencia constitucional" en su polémica elección, celebrada el pasado 5 de enero.

"El dictamen ordenó, además, enviar copia certificada del expediente y del fallo al Ministerio Público (Fiscalía), a los fines legales correspondientes en relación a las actuaciones del ciudadano Juan Guaidó", añade el comunicado del máximo tribunal en alusión a las diversas acusaciones que enfrenta el líder opositor.



En respuesta, los diputados que apoyan a Guaidó señalaron a los magistrados del TSJ como "operadores del régimen" y criticaron que en la referida sentencia "no existe ni análisis de prueba alguna sobre los hechos ocurridos" el día de las dos elecciones.



Parra fue investido como jefe de la Cámara en una accidentada sesión que no contempló ninguna votación personalizada y cuyas actas jamás fueron publicadas.