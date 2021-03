Mercado de coca colombiana en EE.UU. no disminuyó con la pandemia, dice la DEA

Según el informe titulado Evaluación Nacional sobre la Amenaza de las Drogas 2020, realizado por la Drug Enforcement Agency (DEA) de los Estados Unidos, la disponibilidad de droga ha permanecido estable y ha seguido aumentado la cifra de muertes en el país producto de su consumo.

El informe resalta que los traficantes domésticos maximizaron sus ganancias en la pandemia, pues ante la incertidumbre el costo de la droga, este aumentó argumentando que podría haber escasez de coca en tiempos de COVID-19. Sin embargo, esto no sucedió.

Como lo informa la DEA, los narcos lograron adaptarse y siguieron importando grandes cantidades de droga a Estados Unidos, su principal mercado. Así, el informe precisa que, a pesar de que la pandemia del COVID ha impactado ciertos nódulos de la cadena de tráfico, no ha reducido de manera significativa la oferta hacia Estados Unidos.

"En Colombia, la fuente principal de cocaína que llega al país, los traficantes no se han visto afectados en su habilidad de producir y traficar cocaína (hasta octubre del año pasado). Las restricciones por el COVID en el Sur y Norte América no han diezmado el flujo de la coca. Aunque las restricciones condujeron a una reducción de las oportunidades para traficar vía aérea y terrestre, estas no han impactado las vías marítimas", dice el reporte de la DEA.

Aunque se desconocen los datos del año correspondiente al 2020 y al 2021, los cultivos y la producción de coca en Colombia y otros países de Sudamérica alcanzó niveles récord durante el año 2019. El informe afirma que entre el año 2018 y 2019 se presentaron leves aumentos tanto en el número de hectáreas sembradas como en la producción de cocaína pura. De 208.000 hectáreas en 2018 a 212.000 en 2019. Y de 877 toneladas métricas a 936.