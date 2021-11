Mi primer impacto fue asumir dónde estaba: hombre que estuvo en coma por 35 años

Manel Monteagudo, un hombre español que estuvo 35 años en coma, habló en La W sobre su historia, su libro de poesía titulado 'De Mariño a poeta' y su experiencia al despertar en un mundo completamente diferente.

Monteagudo sufrió un accidente cuando apenas tenía 22 años, era marinero y viajaba en un barco en Irak. En ese entonces, España comenzaba sus pasos en la democracia y él terminó en estado vegetal en una cama.

Su novia Conchi fue quien se encargó de sus cuidados y en su libro relata que ella asumió cada uno de los cuidados de su salud. "Me hacía masajes, no estaba completamente acostado porque ella me giraba de lado a lado", cuenta sobre su estadía en el hospital.

Más adelante, reveló sus primeras impresiones tras volver a recuperar la conciencia. "Mi primer impacto fue asumir dónde estaba, no conocía la habitación. Tenia la convicción de que estaba aún en Irak", relató el poeta.

En su mismo relato contó que apenas despertó no podía pronunciar las palabras y para sus adentros estaba seguro de que aún tenía 22 años. "Ese no soy yo, me estás engañando, eso era lo que pensaba", contó Manel Monteagudo.

Finalmente, reveló que tiene una hija y dos nietas. Cuando se le preguntó sobre cómo ocurrió, dijo con contundencia: "no se lo contesto, sería una falta de respeto para mi esposa".

En el encabezado escuche la entrevista completa con Manel Monteagudo, el autor de "De Mariño a poeta".