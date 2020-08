"No es mala la idea" que Venezuela compre misiles de Irán: Nicolás Maduro

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró que "no es mala idea" que su Gobierno compre misiles antiaéreos a Irán. Declaraciones que entregó después del anuncio que hizo el mandatario de los colombianos, Iván Duque, quien hizo el señalamiento sobre esta posible transacción.

Le puede interesar: Duque denuncia que régimen de Nicolás Maduro quiere negociar misiles con Irán

"Tengo información de organismos de inteligencia de carácter internacional que advierten de las intenciones de Venezuela de adquirir unos misiles de mediano y largo alcance a través de Irán", aseveró el mandatario de los colombianos.

"No es mala idea, Iván Duque, no lo habíamos pensado, de verdad. Cuando yo escuché a Iván Duque dije: 'Dios mío, y por qué no habíamos pensado eso, si Irán tiene tremenda tecnología'", afirmó Nicolás Maduro.

Lea en W Radio: Mindefensa explica cómo se estarían comprando armas en Venezuela para grupos armados

Y continúo su discurso, sugiriendo que es una buena “idea, hablar con Irán y ver qué misiles tienen de corto, mediano, largo alcance, y si está en nuestras posibilidades, dadas las grandes relaciones que tenemos con Irán, comprar baterías misilísticas para reforzar las defensas”.