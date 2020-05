No le quiero dar el placer a la prensa de verme usando tapabocas: Trump

En redes sociales ha empezado a circular una foto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizando un tapabocas con el sello presidencial mientras visitaba una fábrica de Ford en Míchigan. Sin embargo, en la parte pública de esta visita el primer mandatario se lo quitó.

“Utilicé uno en la parte de atrás, pero no quería darle a la prensa el placer de verme usando uno”, dijo Trump a los periodistas que se encontraban en la fábrica.

