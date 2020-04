“No van a ver el sol”, las fuertes medidas del Gobierno salvadoreño contra los presos

El presidente del Salvador Nayib Bukele autorizó el uso de la fuerza letal para enfrentar el alza de homicidios registrada desde el viernes pasado y que se le atribuye a las bandas criminales. Además de esta decisión, se tomaron fuertes medidas para mantener el orden en las cárceles de máxima seguridad del país.

Lea en La W: Nicolás Maduro nombra ministro de Petróleo a vicepresidente, acusado de narcotráfico

Osiris Luna, director de Centros Penales de El Salvador, explicó que tras la ola de violencia se decidió que se haría una requisa general en todos los centros penitenciarios y los grupos criminales no tendrán pabellones independientes dentro de las cárceles. “Los grupos terroristas tendrán que convivir”, agregó Luna.

Le puede interesar: Corte de Justicia de Ecuador publica fallo condenatorio contra Rafael Correa

Además, las celdas van a estar totalmente selladas para que no entre la luz y los presos no se puedan ver entre sí. Sin embargo, Luna aseguró que no se están violentando los derechos humanos.

“Nadie va a jugar con este estado, no vamos a permitir que amenacen a la población honrada”, finalizó Luna.