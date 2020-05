Nueva York se prepara para empezar reapertura el 8 de junio

El Gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, informó que la ciudad está en camino para comenzar con la reapertura gradual de sus actividades a partir del 8 de junio.

NYC is on track to begin reopening the week of June 8th.



We will stay on track by focusing on the hotspots.



We know down to the zip code where the infection rate is higher than average.



We will meet the need where it is greatest.