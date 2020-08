Obama dice que a Trump le preocupa más suprimir el voto que el virus

El expresidente estadounidense Barack Obama aseguró hoy que la Adminsitración de su sucesor, Donald Trump, está más preocupada en "suprimir el voto que en suprimir el virus" que ha provocado la pandemia de COVID-19.



Obama defendió en el mismo tuit el papel de Servicio Postal, atacado por Trump en varias ocasiones y al que este jueves dijo que no iba a proveer los fondos adicionales que solicitan porque serían utilizados para facilitar el voto por correo, del que dependerán un gran número de estadounidenses para los comicios del 3 de noviembre por temor a la pandemia.



"Todo el mundo depende del USPS (Servicio Postal de Estados Unidos). Los mayores para su seguridad social; los veteranos para las medicinas; los pequeños negocios que quieren mantener las puertas abiertas. No pueden ser un daño colateral de una Administración más preocupada por suprimir el voto que por suprimir el virus", señaló el exmandatario, que hasta ahora se había mantenido al margen del fragor de la campaña.

En una rueda de prensa este jueves, Trump se opuso a aumentar los fondos al Servicio Postal, que se encuentra al borde de la quiebra, porque no quiere que se utilice para el voto por correo, que asegura que es una técnica de voto fraudulenta.



"Quieren 3.500 millones de dólares para algo que se ha demostrado que es fraudulento, que será básicamente dinero electoral. Quieren 3.500 millones de dólares para el voto por correo. Voto por correo universal", señaló Trump en rueda de prensa, pese a que él mismo solicitó esta semana votar por esa vía a distancia.



El Servicio Postal advirtió hoy que votantes en 46 de los 50 estados del país podrían no poder ejercer su derecho al voto por correo debido a retrasos en el procesamiento de las papeletas.

El servicio de correos estadounidenses dice que no podrá garantizar la llegada a tiempo de los votos pese a que los ciudadanos sigan las instrucciones, debido al esperado aumento de la demanda de este tipo de votación y por la falta de recursos.



Unos 180 millones de estadounidenses tienen la capacidad de votar por correo en estos comicios, pero el Servicio Postal lleva acusando años de falta de fondos y planes de sosteniblidad claros.



Los demócratas en el Congreso han propuesto dar 25.000 millones de dólares en fondos de emergencia al Servicio Postal, con 3.600 millones adicionales para el manejo del voto por correo.