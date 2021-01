OMS: las vacunaciones tardarán medio año en reducir los casos diarios

Aunque las vacunaciones contra la COVID-19 ya han comenzado en la mitad de los países desarrollados, dado su limitado alcance por ahora podrían pasar hasta seis meses antes de que ayuden a bajar los casos diarios en la pandemia, advirtieron hoy expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



"El propósito de las vacunas que se están administrando es muy específico, el de salvar vidas llegando a la población en mayor riesgo, (...) pero no se dispone todavía del volumen suficiente para que tengan impacto en las curvas" de casos diarios, admitió el asesor de la OMS para la COVID-19, Bruce Aylward.

"No vamos a verlo (el descenso) en los próximos seis meses", aseguró en rueda de prensa el canadiense, quien también advirtió que la campaña de inmunización tampoco tendrá el efecto deseado "si la gente se reúne en grandes cantidades, no usa mascarilla o deja de tomar el resto de importantes precauciones".



"Las vacunas son prometedoras, pero por ahora hay que seguir centrados en identificar los casos, incluyendo los leves y moderados, aislarlos, identificar los contactos y establecer cuarentenas", señaló.



En la misma línea, el director de la OMS para Emergencias Sanitarias, Mike Ryan, subrayó que por ahora no habrá "ningún efecto de las vacunas en la transmisión nacional" y negó que la estabilización de la curva a nivel global en las últimas semanas sea fruto de esas primeras vacunaciones.

"En las últimas tres semanas consecutivas hemos tenido más de cuatro millones de nuevos casos semanales, y ha habido un ligero descenso en los últimos días, pero la transmisión que pueda haberse producido en las vacaciones podría verse en las cifras de los próximos días", aseguró.



Las nuevas variantes más contagiosas que se han detectado en Reino Unido y Sudáfrica también podrían potencialmente aumentar las cifras a nivel global, vaticinó el irlandés, quien insistió en que las vacunas "están ya salvando vidas, pero por ahora no van a afectar a la transmisión".