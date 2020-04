Pandemia del COVID-19 frena migración irregular a Panamá en tránsito a Estados Unidos

La crisis mundial por el COVID-19 frenó desde marzo pasado la llegada a Panamá de migrantes irregulares en tránsito hacia el norte del continente, dijeron este martes las autoridades del país, donde se mantienen en albergues alrededor de 2.000 de esas personas.



El Servicio Nacional de Migración (SNM) de Panamá informó de que "desde inicios del mes de marzo, cuando se cerraron las fronteras y pasos de migrantes de los países suramericanos como medidas de control del COVID-19, Panamá no ha recibido más extranjeros irregulares, que acostumbraban a ingresar por las trochas de la selva de Darién".



El Darién es la peligrosa frontera natural entre Colombia y Panamá, el país de entrada a Centroamérica, y por allí han transitado en los últimos años decenas de miles de migrantes procedentes de todo el mundo que se dirigen hacia Norteamérica, causado así crisis humanitarias periódicas en el istmo.

Le puede interesar: Wall Street cierra en rojo tras sesión volátil ante preocupación por COVID-19



En ese contexto, Panamá ha levantado albergues tanto en Darién, como en Gualaca, su frontera sur, con Costa Rica, que acogen a este flujo de migrantes que había sido perenne al menos hasta marzo pasado de acuerdo con la información oficial panameña.



"El flujo ha bajado mucho desde Colombia", dijo a EFE el director Regional para Centroamérica y el Caribe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Marcelo Pisani.



Pero el cierre de las fronteras como parte de las medidas de emergencia para contener la propagación del nuevo coronavirus que provoca la enfermedad COVID-19, también ha impedido que alrededor de 2.000 migrantes extracontinentales puedan salir de Panamá.

Lea también en La W: Costa Rica acumula 483 casos de COVID-19 y recibe donación de pruebas



"En el caso de los extracontinentales, ellos están en este momento en albergues en la frontera de Panamá. Se calcula que son alrededor de 2.000. En un albergue hay 360 y en otro 1.600 más o menos. Costa Rica cerró su frontera", precisó el funcionario internacional.



El director de la OIM explicó que entiende que Panamá y Costa Rica "están en negociaciones" para permitir el tránsito de los migrantes hacia el norte, aunque indicó que ve "poco probable en el corto plazo" una solución a la situación.



La Dirección de Migración de Costa Rica anunció el pasado 24 de marzo un acuerdo con Panamá para permitir el paso de 2.600 migrantes, pero debido a la crisis sanitaria internacional el convenido se suspendió y solo pudieron cruzar alrededor de un centenar, de acuerdo con datos costarricenses facilitados a EFE por fuentes oficiales.



ENTREGAN MASCARILLAS A MIGRANTES EN ALBERGUES



El Servicio Nacional de Migración de Panamá informó este martes de que ha distribuido mascarillas de protección y materiales de prevención contra el COVID-19 en los albergues migratorios de Darién y Gualaca.



"A los extranjeros irregulares se les brinda orientación para la prevención de contagio del COVID-19, mientras que se les instruye sobre al uso de las mascarillas, el gel alcoholado y demás elementos que coadyuvan a mantenerlos a salvo de la pandemia", dijo la oficina panameña de Migración en un comunicado.



En estos operativos participan las fuerzas de seguridad y Ministerio de Salud "con lo que se garantiza que la enfermedad no cale en estos grupos vulnerables", añadió la autoridad migratoria de Panamá, el país más castigado por la pandemia del COVID-19 en Centroamérica con 2.100 contagios confirmados y 55 fallecidos.



El directo de la OIM dijo a EFE que una "preocupación" de este organismo internacional es que los migrantes, independientemente de su condición legal, sean incluidos en los programas de atención y ayuda que están desarrollando los gobiernos en el marco de la crisis provocada por la pandemia.



"Y nos preocupan los posibles brotes de xenofobia. Es importante considerar que los migrantes no son en sí vectores del virus (...) no hemos encontrado ningún caso" de contagio en esta población, agregó Pisani.