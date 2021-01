Para el 2024 la fuerza de Trump se va a opacar: analista político

Camilo Espinosa, analista político demócrata, explicó en W Fin de Semana que “lo importante es que tenemos esperanza y que las autoridades federales están investigando qué pasó en el Capitolio. Desde el lado de Trump ha caído y eso se ha notado”.

“En Estados Unidos desde hace mucho tiempo ha existido el problema de la discriminación, y necesitamos un cambio. Yo no creo que el impeachment se vaya a dar, pero creo que para el 2024 la fuerza de Trump se va a opacar”, indicó.

Frente al tema de la vacuna, indicó que “creo que tenemos que buscar algo sensato que en realidad no discrimine a la gente que está en los Estados Unidos, sin embargo, algo que es bastante grave es que las personas con mayor riesgo no están siendo vacunadas porque no hay disponibilidad de vacunas”.

Por su parte, Javier Ortiz, analista político republicano, quien formó parte del equipo de transición de Donald Trump en 2016, señaló que “hay muchas personas que han estado a favor del presidente, pero están en contra de acusaciones falsas. Yo creo que la fracturación que hay en el partido republicano, no creo que siga existiendo en 8 meses”.