Pepe Mujica pide que sus cenizas descansen junto a las de su perra Manuela

En entrevista con CNN en Español, José Pepe Mujica pidió que sus restos fueron enterrados junto a las cenizas de su perra Manuela, una de sus mascotas preferidas. Manuela, quien vivió 22 años, yace desde el 2018 bajo el árbol de secuoya que tiene el exmandatario en la finca de descanso en la que vive con su esposa Lucía Topolansky.

En el espacio concedido por Mujica para el medio habló de temas relacionados al acontecer político internacional, específicamente, la situación actual en Venezuela. Durante un momento de la charla el periodista le preguntó al uruguayo sobre su perra Manuela, el exmandatario respondió tajantemente “Está muerta”.

Le puede interesar:

"Vivió 22 años, lo que es un récord para un perro. Está enterrada abajo de una secuoya", agregó. "El día que yo me muera he pedido que me incineren y que las cenizas las pongan ahí, abajo de ese árbol, junto a Manuela", reveló Mujica.

Además, Mujica finalizó su respuesta afirmando que “Cuando más conozco a los humanos, más adoro a los perros”.

Manuela fue conocida por acompañar a el expresidente durante su mandato, entre 2010 y 2015. En vida, el animal perdió parte de su pata a causa de un accidente con un tractor que conducía su dueño.