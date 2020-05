Perú amplía cuarentena hasta el 30 de junio

Perú, el segundo país de Latinoamérica más afectado por el coronavirus con 111.698 casos y 3.244 fallecidos, mantendrá su confinamiento hasta el 30 de junio, pero con normas más flexibles para abordar una nueva fase de reactivación económica que permitirá actividades como el comercio electrónico.

Así lo anunció este viernes el presidente peruano, Martín Vizcarra, tras aprobar en sesión del Consejo de Ministros el decreto que extiende la cuarentena vigente en el país desde el 16 de marzo, lo que hará que el confinamiento de Perú sea de tres meses y medio.



En este nuevo periodo continuarán los toques de queda nocturnos, el cierre de fronteras y la prohibición de transporte de pasajeros interno tanto terrestre como aéreo, pero se reactivarán algunos sectores que se sumarán a los de primera necesidad que ya funcionaban desde el comienzo del estado de emergencia.

Al igual que se permitió a los restaurantes repartir a domicilio desde hace dos semanas, también podrán hacerlo ahora los comercios y para ello se permitirá igualmente la reanudación de las aplicaciones móviles que realizan servicios este tipo, siempre que cumplan los protocolos que establezca el Ministerio de Salud.



VOLVERÁ EL FÚTBOL



Asimismo, podrán reiniciar sus actividades servicios de mantenimiento del hogar como carpinteros, fontaneros y electricistas, así como peluquerías, dentistas y centros de reproducción. También el fútbol profesional, de modo que la liga peruana se reanudará, pero sin público.



"Ya nada va a ser igual de aquí al futuro. Tenemos que aprender como personas y como ciudadanos a transitar hacia una nueva convivencia", dijo Vizcarra.



En ese sentido, la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, recordó que la cuarentena de Perú "ha sido una de las más agresivas de la región", lo que ha echo que su economía funcione al 44 % durante este tiempo, "lo que va a ser evidente en las cifras de crecimiento económico".



"La idea es que la reactivación económica sea progresiva y se sienta poco a poco en los bolsillos de las empresas y las personas", dijo Alva.



UNA LARGA MESETA



A pesar de que Vizcarra dijo la pasada semana que la curva de contagios en Perú se encontraba en una meseta, el mandatario peruano reconoció este viernes que todavía no hay motivos suficientes para bajar la guardia.



Especialmente después de que en esta semana, la décima del estado de emergencia, se hayan registrado los récords de fallecidos y contagios en un día solo hasta colocar al país entre los mayores del mundo en número de contagios y muertes.



Con los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Salud, el COVID-19 ha causado de momento 3.244 muertos, 96 en las últimas 24 horas, y 111.698 contagios, de ellos 2.929 en el último día.



RÉCORD DE UCIS OCUPADAS



En los hospitales se encuentran bajo tratamiento 7.545 infectados, de los que 901 están conectados a respiradores artificiales en unidades de cuidados intensivos (UCI), la cifra más alta desde que comenzó la emergencia en el país.



Al respecto, el ministro de Salud, Víctor Zamora, indicó que Perú todavía no cumple las condiciones establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), especialmente el requisito de que el número de personas que contagia un infectado sea menor a uno.



"Nos acercamos a esta cifra lenta pero de manera consistente", dijo Zamora, quien aseguró que la pandemia está comenzando a remitir en las regiones más golpeadas como Lima, las norteñas Piura y Lambayeque y la amazónica Loreto, pero reconoció que "ahora está en franco ascenso" en otras como Áncash e Ica, en la costa, y Ucayali, en la Amazonía.



DOBLAR EL NÚMERO DE CAMAS



Durante la nueva ampliación del confinamiento, el Gobierno peruano se ha propuesto la "ambiciosa" meta de duplicar la capacidad hospitalaria del país para pacientes de COVID-19 para llegar a 20.000 camas y 2.000 UCIs.



Actualmente apenas quedan disponibles 150 unidades de cuidados intensivos, la mayoría en regiones poco afectadas por el virus SARS-CoV-2, por lo que Vizcarra reconoció que "no es suficiente" y deben seguir esforzándose para intentar que la enfermedad no desborde un sistema sanitario que reconoció como "precario".