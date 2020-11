Por no aceptar los resultados: dominio ‘Loser.com’ redirige a la Wikipedia de Donald Trump

Los usuarios que entren al dominio ‘Loser.com’ se encontrarán con uno de los personajes más importantes del año: Donald Trump. Un usuario de internet redirigió su dominio para que entre directamente a la página de Wikipedia del actual presidente de Estados Unidos.

Uno de los primeros en darse cuenta de esta broma fue el actor Mark Hamill, protagonista de la saga Star Wars. “Adivinen qué sucede cuando dan click en Loser.com”, publicó por medio de su cuenta de Twitter.

Guess what happens when you click on https://t.co/TMD9OCe3XB? 🤣