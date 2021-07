Primera dama de Haití se refiere por primera vez al asesinato del presidente

A través de su cuenta de Twitter, la primera dama de Haití, Martine Moïse, se pronunció frente al ataque que dejó sin vida al presidente de Haití Jovenel Moïse, por medio de una mensaje de voz.

Recordemos que la primera dama se encuentra en Estados Unidos recibiendo atención médica.

El mensaje de Martine Moïse es el siguiente:

“Estoy viva gracias a Dios, pero perdí a mi esposo Jovenel con quien pasé más de 25 años, hemos luchado juntos, más de 25 años y crecía el amor en nuestra familia.

En un parpadear, mercenarios entraron a mi casa y asesinaron a mi esposo. Siempre supe que desde que Jovenel se metió en la política, él no estaría para mi sola. Ese asesinato nos causa sufrimiento a mí y a mis hijos, y yo sé que ustedes también lamentan ese asesinato, ese acto no tiene nombre, pues de alguien más que un criminal hace eso a un presidente como Jovenel Moïse, sin darle chance de decir nada.

Ustedes saben en contra de quién estaba luchando el presidente. Enviaron a mercenarios a asesinar al presidente en casa con toda su familia porque quería agua, carreteras, el referéndum y elecciones al final del año, para que no haya transición en el país. El presidente siempre creía en la institucionalidad en la estabilidad, como siempre lo ha dicho, la estabilidad es el primero de los bienes públicos.

Mientras hoy los mercenarios que asesinaron al presidente están en la cárcel, pero hay otros mercenarios que quieren asesinar el sueño del presidente, quieren asesinar la idea que el presidente tenía para el país.

25 años de matrimonios, de vida común. Esos mercenarios me lo han quitado, nunca dejaré de llorar esa muerte, mi corazón está entristecido, pero ustedes no pueden dejar al presidente morir por segunda vez. Estoy en llanto por esa muerte, pero no podemos dejar que el país pierda su dirección.

No podemos dejar la sangre del presidente Jovenel Moïse, mi esposo y presidente que ustedes admiran y aman, no se puede dejar que ese asesinato quede impune. Debo armarme de fuerza porque la lucha que él llevaba no era para él, era para todos nosotros; tienen que seguir.

Ustedes saben que los quiero mucho en poco tiempo volveremos a hablar”.