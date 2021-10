Princesa Mako de Japón renuncia a la familia imperial tras su boda con un plebeyo

Mako deja de ser parte oficialmente de la realeza de Japón. Su renuncia al título ocurre después de casarse con un plebeyo llamado Kei Komuro en una ceremonia por lo civil.

Con la decisión, la joven de 30 años dejó atrás sus privilegios como parte de la familia imperial japonesa. También cambia su apellido y pasa a llamarse Mako Komuro.

Su caso le dio la vuelta al mundo ya que se convierte en la primera princesa en la historia del Japón de la posguerra que deja atrás sus obligaciones reales y el pago de un millonario dote por amor.

En una rueda de prensa después de la boda, Mako ofreció unas palabras sobre la nueva vida que quería construir en pareja. “Para mí Kei es una persona imprescindible. Casarnos era la única opción que podíamos tomar para vivir felices”, dijo en el Hotel Grand Arc Hanzomon en Tokio.

La pareja se conoció en Estados Unidos cuando Mako, aún siendo princesa, fue a estudiar a ese país. Por eso, aunque deben esperar un tiempo en Japón mientras aclara su salida, esperan vivir en la ciudad de Nueva York.

Mako y Kei Komuro también acapararon los medios internacionales tras la sobria ceremonia de boda. Aunque los padres y la hermana de Mako estuvieron presentes, las lujosas celebraciones reales quedaron atrás.

En el pasado, la pareja tuvo que enfrentar a la prensa local por su relación y un lío con la suegra de Mako. Dicho episodio le causó una crisis y estrés postraumático justo antes de la boda.

IN PICTURES | Japan's Princess Mako, a niece of Emperor Naruhito, marries commoner Kei Komuro after years of controversy.



The princess left her family's imperial residence Tuesday morning and attended a news conference with her husband.

📸Pool photohttps://t.co/dq6v5EysTZ pic.twitter.com/o8n0IWnLKy