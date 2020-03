¿Qué significa la bendición Urbi Et Orbi?

Según la teología, no es posible celebrar la misa a través de los medios de comunicación ya que el sacramento de la Eucaristía debe hacerse de manera presencial.

“No existen los sacramentos mediáticos. La misa televisiva no remplaza el sacramento de la Eucaristía. Si uno no puede asistir a misa, la misa televisiva puede convertirse en una gran ayuda, pero no es un sacramento”, explica el medio Aleteia.

Sin embargo, ante la emergencia mundial por la pandemia del coronavirus, el vaticano optó por la única bendición que puede ser transmitida a través de la tecnología: la bendición Urbi Et Orbi que en español significa “a la ciudad y al mundo”.

Este acto no lo puede realizar nadie que no sea el sumo pontífice y, según la teología, esta bendición sí puede acudir al alma de los fieles a través de los medios.

Este evento otorga una indulgencia plenaria de los pecados a los fieles que sigan en vivo la transmisión. Sin embargo, como se hace tradicionalmente, las personas deben confesar sus pecados y cumplir la penitencia impuesta. Por la particularidad de este evento, la bendición se cumple con toda persona que la reciba con fé.

Esta es la primera vez en la historia que se realiza un evento de este tipo ya que la bendición Urbi Et Orbi solo se da en pascua, Navidad y cuando el papa es elegido.

