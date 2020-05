Renuncia de Rendón no despeja dudas en Estados Unidos sobre operación

El exilio venezolano en Miami reaccionó este lunes de manera diversa a la renuncia del estratega político venezolano Juan José Rendón a su cargo en el equipo de Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por unos 60 países, en medio del escándalo por una fallida operación armada para sacar del poder a Nicolás Maduro.



Mientras uno de los dirigentes del exilio, José Colina, señaló que, con renuncia o no, la incursión de la semana pasada en Venezuela fue un "torpedo a la línea de flotación del Gobierno interino", otro, Ernesto Ackerman, dijo que se necesitan más elementos para saber quién estuvo detrás de la operación realmente.



En lo único en que coincidieron es que la carta de Rendón no arroja nueva luz sobre los entre telones de las incursiones marítimas que hace una semana llevaron a cabo medio centenar de exmilitares venezolanos opositores y empleados de Silvercorp, una empresa estadounidense que presta servicios militares a Gobiernos y empresas privadas.



El jefe de la llamada "Operación Gedeón", que fue repelida por el Gobierno de Nicolás Maduro, que está acusado de narcotráfico en Estados Unidos y por cuya captura las autoridades de este país ofrecen 15 millones de dólares de recompensa, fue el ex boina verde del Ejército estadounidense Jordan Goudreau, propietario de Silvercorp.



Al menos ocho personas murieron en el enfrentamiento con las fuerzas armadas venezolanas en el pueblo pesquero de Macuto y entre los 45 detenidos hay dos ciudadanos estadounidenses, Luke Denman y Airan Berry, que trabajan para Silvercorp.

En la carta de renuncia al "presidente" Guaidó, Rendón califica la operación como "suicida", dice que lleva "la firma del régimen" de Maduro y destaca que como estratega general del Comité Presidencial para atender la crisis venezolana, cargo que asumió en agosto de 2019, no hizo nada ilegal.



"Jamás estuvo en el interés de la Comisión ni de ninguno de sus miembros, participar en actividades violentas y mucho menos ilegales o vinculadas a personajes reclamados por la justicia y con cuentas pendientes en varios países", subraya JJ Rendón en la carta.



El estratega político, "hacedor" de varios presidentes en América Latina, toca de pasada en la carta la relación del Comité con Silvercorp cuando expone la labor realizada en diez meses para explorar "todos los escenarios posibles dentro de la ley" para el "diseño estratégico del cese de la usurpación" de Nicolás Maduro.



"Exploramos y decantamos opciones. Una de ellas, con una empresa que, al mostrarse inconsistente, desechamos por inconveniente, como he declarado con lujo de detalles en los medios estos últimos días", señala sin mencionar el nombre de la firma.



El mensaje central de la carta de Rendón es que renuncia para que su permanencia en el cargo no pueda ser usada como "un argumento de quienes anteponen sus intereses por encima de la causa para afectar su labor y desmerecer la lucha de tantos venezolanos dignos y la suya propia (la de Guaidó)".



José Colina, un exmilitar que preside Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), dijo a Efe que la incursión militar le "ha hecho un daño enorme" al Gobierno de Guaidó y cree que va tener consecuencias judiciales en Estados Unidos.

"La empresa (Silvercorp) es de aquí y los protagonistas viven aquí", señaló citando una información de prensa que señala que la Fiscalía en Miami está ya investigando el asunto.



Efe trató de confirmar con la Fiscalía, pero por ahora no obtuvo respuesta. En el registro judicial, Goudreau no aparece salvo por una demanda civil relacionada con la Seguridad Social.



Ernesto Ackernam, de Independent Venezuelan American Citizens (IVAC), organización formada por venezolanos que ya cuentan con nacionalidad estadounidense, dijo a Efe que Rendón es una "persona seria" y que hay que tener en cuenta que hay "un cartel de narcos" al frente de Venezuela y que es "posible cualquier cosa".



"No vamos a saber la versad de la situación en mucho tiempo", dijo Ackerman, quien apuntó que la "operación Gedeón" podría ser "un invento más" de un Gobierno que "lleva 20 años mintiendo".



En su carta a Guaidó, Rendón lamenta profundamente que "las tareas de la Comisión, genuinamente legales y pertinentes, se hayan usado como excusa para plantear calumnias elaboradas que han pretendido afectar a gobiernos amigos como los de Colombia o Estados Unidos, a quienes nunca llegamos a informar o plantear los resultados de nuestras investigaciones por cuanto no habíamos elaborado un escenario final concreto y viable".