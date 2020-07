Roger Stone aún no ha sido perdonado, simplemente no irá a prisión: Morgan Pehme El productor y director del documental 'Get Me Roger Stone' se refiere a la decisión de Donald Trump de conmutar la condena de Stone.

Donald Trump conmutó la pena a Roger Stone, su amigo y exasesor condenado a 40 meses de prisión por mentir al Congreso. Foto: Getty Images