Rusia extiende cuarentena obligatoria tras fallido confinamiento voluntario

Las autoridades rusas impusieron este lunes una cuarentena obligatoria en Moscú, San Petersburgo y otras quince regiones del país después de numerosos casos de incumplimiento del confinamiento voluntario ordenado la pasada semana.



"Esta es una medida justificada y necesaria para una gran urbe con muchos millones de habitantes que fue la primera (en Rusia) en toparse con el coronavirus", aseguró hoy el presidente ruso, Vladímir Putin.



DESOBEDIENCIA AL CONFINAMIENTO



Putin instó a los moscovitas y habitantes de la región de Moscú, unos 20 millones de personas, a tomarse "con la máxima seriedad y responsabilidad" la cuarentena, y también advirtió a las autoridades de otras regiones de que el que no aplique las medidas a rajatabla será acusado de "negligencia criminal".



Seguidamente, San Petersburgo anunció una medida similar y le siguieron otras quince regiones del país, desde la parte europea de Rusia hasta Siberia y el Lejano Oriente.



Solo dos días después de que Moscú echara el cierre a todos los negocios no esenciales, el Ayuntamiento y también el Gobierno central se vieron obligados a reconocer que "no todos" obedecen la petición de "quedarse en casa".



Las imágenes de negocios abiertos, gente paseando, andando en bicicleta o comiendo al aire libre, ancianos en las iglesias y turistas en el mar Negro demostraron que algunos rusos malinterpretaron las "vacaciones retribuidas" ordenadas por el presidente en su mensaje a la nación.



CUARENTENA GENERAL



La reacción no se hizo esperar. El domingo el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, anunció una cuarentena general, que hoy recibió el respaldo político del Kremlin, aunque algunos políticos manifestaron que dicha prerrogativa correspondía exclusivamente al presidente.



A partir de hoy lunes y hasta el 5 de abril los moscovitas y los habitantes de la región de Moscú no podrán abandonar sus hogares, a no ser que ejerzan trabajos esenciales de manera presencial.



Hasta ahora ese confinamiento obligatorio solo se aplicaba a los ancianos y enfermos crónicos, casi dos millones de personas.



"El ejemplo trágico de las ciudades italianas y españolas, y también de Nueva York, donde diariamente mueren decenas y cientos de personas, lo tenemos todos presente. Les pido que tengan cuidado", dijo Sobianin.

La excepción a la regla será hacer la compra en tiendas aledañas, pasear al perro a una distancia máxima de cien metros de la vivienda y sacar la basura.



Aparte de insistir en la distancia de seguridad de 1,5 metros entre los moscovitas, Sobianin adelantó que dentro de unos días solo podrá salir de casa aquel que disponga de un salvoconducto especial expedido por las autoridades.



Además, las autoridades locales garantizan un subsidio de 19.500 rublos mensuales (unos 220 euros) a los habitantes de la capital que pierdan su empleo debido al coronavirus.



Según los últimos datos, Moscú cuenta con 1.226 casos, dos tercios del total de positivos en el país (1.836 y nueve fallecidos, seis de ellos en la capital), después de un incremento nacional de 302 en el número de infectados en las últimas 24 horas.



PLAZA ROJA DESIERTA



Hoy lunes los moscovitas parecieron tomarse muy en serio las nuevas directrices oficiales, ya que las calles de la ciudad amanecieron desérticas.



En vez del habitual frenesí callejero y de sus recurrentes atascos, las principales arterias de la ciudad, desde la céntrica Tverskaya hasta las calles que rodean el Kremlin, estaban prácticamente vacías.



La Plaza Roja no cerró, pero las únicas personas que deambulaban por su adoquinado eran patrullas de policía con mascarilla, reporteros gráficos y una pareja con una niña pequeña que hacían fotos de la Catedral de San Basilio como quien no quiere la cosa.

En los Jardines de Alejandro o en la Plaza de la Revolución los únicos transeúntes eran los servicios de limpieza y algunos vagabundos que se quejaban de la bajada de las temperaturas.



Ni rastro de turistas, rusos o extranjeros. Las exclusivas boutiques del centro estaban cerradas a cal y canto, al igual que los famosos Almacenes GUM y el centro comercial de Ojotni Riad.



El primer ministro, Mijaíl Mishustin, le tomó hoy la palabra al alcalde y propuso extender la cuarentena obligatoria a todo el país para frenar el avance del COVID-19.



DE MOSCÚ AL RESTO DEL PAÍS



Mishustin defendió las medidas en Moscú como "una continuación lógica de la política del presidente para la lucha contra el coronavirus".



Mientras, Putin abordó la cuarentena con sus representantes en las regiones del país, a los que consideró directamente responsables de la aplicación de medidas para minimizar el impacto de la epidemia en sus territorios.



"Nuestras acciones deben ser fundadas y profesionales. Precisamente, dicha política nos ha permitido hasta el día de hoy ganar tiempo, frenar una explosiva propagación del coronavirus en las pasadas semanas, y ahora debemos darle un buen uso a esa reserva de tiempo", aseguró.



En particular, llamó a "todas las regiones" a aumentar exponencialmente el número de test, localizar y aislar a los rusos que hayan regresado de países con alto número de infectados, incrementar el número de camas de hospital y aprovechar la experiencia de otros países, y también apeló a la solidaridad entre las regiones del país.



En un visto y no visto, se sumaron a la cuarentena total la segunda ciudad del país, San Petersburgo, y regiones clave en este país, como la república de Tatarstán ,en el Volga, la región de Sverdlovsk (Urales), el enclave báltico de Kaliningrado o la siberiana Yakutia.



Eso sí, los quince días de cuarentena anunciados en un primer momento sólo se aplican a los mayores de 65 años, mientras el resto de la población deberá quedarse en casa, en principio, sólo hasta el 5 de abril.



LEY SOBRE ESTADO DE EMERGENCIA



La Duma o Cámara de diputados y el Senado anunciaron que el martes celebrarán reuniones extraordinarias en las que aprobarán leyes que permitirán al Gobierno combatir con mayor eficacia el coronavirus.



Entre esas medidas, como explicó el presidente de la Duma, Viacheslav Volodin, figura la autorización del Gobierno para declarar el estado de emergencia en todo el territorio nacional.



Además, también se aprobará una ley que estipulará multas de hasta dos millones de rublos (más de 22.000 euros) y penas de hasta siete años de cárcel a aquellos que violen la cuarentena.