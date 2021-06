Rusia no quiere dejar el dólar pero EEUU lo obliga: Putin

"Si usted ha oído algo y piensa que queremos librarnos del dólar como divisa de reserva o como medio universal de pago, eso no es así", afirmó Putin en una entrevista por videoconferencia desde San Petersburgo con las principales agencias internacionales de noticias.



Según el jefe del Kremlin, Estados Unidos "nos fuerza a hacerlo, nos vemos obligados a ello"



El presidente constató que Washington "está utilizando el dólar, su divisa nacional, para aplicar diversas sanciones".

Lea aquí: Histórico acuerdo en el G7 sobre impuesto mínimo a grandes empresas

"No es que el dólar estadounidense sea malo (...) es un asunto práctico, no podemos efectuar pagos en dólares con nuestros socios en el campo militar y técnico", señaló, al indicar que debido a ello Rusia acudió a su moneda nacional, el rublo, y divisas de otros países.



Al recurrir a los pagos en otras monedas, afirmó, "se conforma un nuevo sistema de relaciones con nuestros socios en las zonas que quedan fuera del ámbito del dólar".



"¿Por qué los políticos estadounidenses hacen esto? Están cortando la rama del árbol sobre la que están sentados. Todos en el mundo lo ven", lamentó.



Esta situación, dijo, "genera dudas sobre la fiabilidad de las operaciones con dólares", lo cual afecta las reservas de oro no solo en Rusia, sino en todo el mundo e "incluso en los países aliados de Estados Unidos".

Lea también: Putin invita a extranjeros a vacunarse contra el COVID-19 en Rusia