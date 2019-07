Rusia seguirá reforzando a las fuerzas militares de Venezuela

Rusia continuará desarrollando sus relaciones "de amistad" con Venezuela, lo que incluye actividades destinadas a fortalecer las capacidades militares de ese país, afirmó el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov.



"Continuaremos trabajando en el desarrollo de nuestras relaciones de amigos y aliados con la hermana Venezuela", dijo el diplomático ruso al asistir en Moscú a un evento con motivo de los 208 años de la firma del acta de independencia del país caribeño.

Precisó que Rusia seguirá implementando proyectos de cooperación con Venezuela que abarcan "diversas áreas".



"En el marco de los acuerdos existentes, llevaremos también a cabo actividades que fortalecerán la capacidad de las fuerzas armadas de ese país", dijo Riabkov.



A la vez, el viceministro volvió a rechazar "las especulaciones sobre la presencia de militares rusos en Venezuela" al precisar que se trata de especialistas técnicos encargados del mantenimiento de los equipos suministrados por Rusia al país andino.



Riabkov adelantó que abordará la cooperación bilateral durante una visita a Venezuela que efectuará entre el 20 y 22 de julio.

Además de reuniones bilaterales, el diplomático tomará parte en la reunión ministerial del Buró de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados, en el que Rusia ejerce de observador permanente.



EEUU y otros países han criticado la presencia de Rusia en Venezuela y Washington ha exigido incluso que el personal ruso abandone el país.



El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró en un reciente encuentro con los máximos responsables de las principales agencias mundiales de noticias que Moscú "no está creando ninguna base (militar), ni llevando tropas allí", en Venezuela.



En cuanto a la reunión sobre Venezuela prevista en Lima, Riabkov señaló que Moscú aún no ha tomado una decisión sobre su participación en el evento.



El Gobierno de Perú invitó previamente a cien países, incluidos Cuba, China, Rusia y Turquía, a participar el próximo 6 de agosto en una cumbre internacional sobre la crisis en Venezuela en Lima.



"Hay que conocer primero la agenda (de la reunión). Por el momento, todo está muy desequilibrado y no creo que haya que esperar una participación sustancial, y especialmente de Moscú. Pero aún es prematuro para hablar de eso", agregó el viceministro ruso.

El canciller peruano, Nestor Popolizio, señaló previamente que la cita ha sido planteada para "dialogar, conversar y establecer un punto de convergencia" y que ante lo heterogéneo de la convocatoria, con países que se oponen y otros que apoyan al régimen de Nicolás Maduro, no se pretende sacar un documento final.