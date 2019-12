¿Se acerca el fin de la OTAN?

La OTAN atraviesa por un momento crítico tras continuar sus operaciones en la era posterior a la Guerra Fría. Los representantes de los estados miembro discutieron este miércoles problemas que nunca antes habían tratado en la historia de la alianza, especialmente después del ataque del Puente de Londres llevado a cabo por la organización terrorista Daesh/ISIS el pasado viernes.

La organización del Pacto de Varsovia, oficialmente conocido como el Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua, fue un tratado de defensa colectiva firmado en Varsovia, Polonia, entre la Unión Soviética y otras siete repúblicas socialistas del Bloque Oriental del Centro y Este Europa el 14 de mayo de 1955. El Pacto de Varsovia se disolvió lenta y silenciosamente. La adhesión de la República Democrática Alemana a la República Federal en octubre de 1990 tras la caída del Muro de Berlín fue el puntillazo final que le dio muerte al tratado.

Las estructuras militares del pacto fueron terminadas por los miembros restantes el 31 de marzo de 1990. Tres meses después, el pacto se disolvió oficialmente el 1 de julio de 1990. Durante ese período, el orden establecido en la Unión Soviética criticó a Mikhail Gorbachev, arquitecto de la 'perestroika' y el 'glasnost' y último líder de la Unión Soviética, por los compromisos que hizo con la Alianza del Atlántico Norte.

Después de eso, también fue blanco de un intento de golpe. No pasó mucho tiempo antes de que las promesas verbales de los países occidentales que alegaban que la OTAN no marcharía hacia el este se convirtieran en nada más que en promesas falsas. Los exmiembros del Pacto de Varsovia se convirtieron en miembros de la OTAN en una reacción en cadena. Polonia, Hungría y Checoslovaquia en 1999, y Rumania, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia y los tres estados bálticos (Estonia, Letonia y Lituania) en 2004.

La OTAN continuó avanzando hacia oriente a través de consultas políticas (a pesar de las objeciones de Rusia) e inhibió la presencia rusa en los Balcanes durante las guerras de Bosnia y Kosovo. También tomó medidas para ampliar el alcance de sus fuerzas militares al Mar Mediterráneo y el norte de África, incluida la intervención militar de 2011 en Libia, pero se enfrentó a la resistencia en tres puntos principales: La guerra ruso-georgiana centrada en Osetia del Sur en 2008 impidió que la OTAN avanzara más hacia el oriente, la anexión de Crimea por parte de la Federación de Rusia en 2014 y el conflicto armado de los grupos separatistas respaldados por Rusia con el Gobierno de Ucrania en 2015.

Usando Crimea como "punto de apoyo", la Federación Rusa envió ayuda militar a Siria para sostener al régimen de Bashar al-Assad y generar un balance de poder como respuesta a las políticas de la OTAN en el Mar Mediterráneo.

La elección de Donald Trump como presidente de los EEUU desencadenó el inicio de muchos debates sobre la estructura interna de la organización y el propósito de la alianza. Buscando reducir los gastos de las tropas estadounidenses que sirven en el extranjero, Trump comenzó a cuestionar la contribución de otros Estados miembros de la OTAN.

Trump presionó a los países europeos para que aumentaran sus contribuciones a la alianza y buscó formas de aumentar las exportaciones de armas fabricadas en EEUU, como por ejemplo el F-35 Aircraft Project.

¿Por qué la Cumbre de la OTAN se convirtió en un choque de sus miembros?

Podemos enumerar las principales razones de la siguiente manera:

1. Los obstáculos que se interpusieron en el camino de la OTAN cuando avanzaba hacia Rusia.

2. Las respuestas dadas a la OTAN por la Federación de Rusia en Ucrania, el Mar Negro (Crimea) y las regiones del Mediterráneo (Siria).

3. Las esperanzas de la industria de armas de EEUU de ganar más dinero en el mercado europeo.

4. La falta de suficiente asignación de recursos financieros a la OTAN por parte de Alemania y Francia. Alemania gasta dinero en proyectos de energía llevados a cabo en colaboración con Rusia cuando podría gastar ese dinero en el ejército de la OTAN y/o en armas fabricadas en Estados Unidos.

5. Los conflictos de EEUU y Francia con Rusia dentro de Siria que comenzaron a arriesgar la seguridad nacional de Turquía.

6. La colaboración de EEUU y Francia con los terrorista del PKK/YPG mientras evitan que Turquía reúna los sistemas de defensa aérea que necesita, excluyéndolo del Proyecto F-35 debido a que compra los sistemas de misiles S-400 a Rusia e incluso amenaza con retirar los sistemas de defensa Patriot.

7. Los intentos del presidente francés, Emmanuel Macron, de anunciar la "muerte cerebral" de la organización para proteger la alianza Grecia-Chipre-Egipto-Israel respaldada por Francia, obtener acceso a las bases militares en Chipre y compartir los recursos energéticos, desarrollando relaciones privadas con Rusia y China independientes a los EEUU.

Parece que hay una serie de ecuaciones multidimensionales esperando ser resueltas por los líderes en la cumbre.

El sueño de Macron de una Europa sin presencia de EEUU

Durante muchos años, las necesidades de Turquía de armas y tecnología no fueron satisfechas en Oriente Medio. El llamado a la defensa colectiva basado en el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte también fue ignorado y, de hecho, Turquía fue amenazada por miembros de la OTAN que colaboran activamente con organizaciones terroristas dentro del Mediterráneo Oriental y Siria o con países que violan el derecho internacional. Según las noticias de los medios internacionales, Turquía "bloqueó" un plan fundamental de la Alianza.

La aprobación de la respuesta que daría la OTAN en caso de una invasión rusa de los tres estados balcánicos o Polonia no se otorgaría hasta que PKK/YPG fuera reconocido como una organización terrorista, (principalmente) por la OTAN y sus miembros. Por un lado, existe la amenaza terrorista actual y tangible que enfrenta Turquía y, por otro lado, los sueños de la Federación de Rusia de invadir Europa, que en realidad no ha sucedido en los últimos 75 años.

No es necesario ser diplomático o especialista militar para ver cuál de estos dos temas en cuestión es el más urgente. Turquía está siendo injustamente atacada, especialmente por el presidente francés, después de dar una respuesta natural a la amenaza terrorista que ha enfrentado durante años, tal como sucedió con la compra de los misiles rusos S-400.

Macron comenzó a atacar a la OTAN y Turquía en la primera semana de noviembre de 2019 en una entrevista con The Economist. Allí habló por primera vez sobre la "muerte cerebral" que sufre la alianza, y que sería fundamental para determinar la agenda en la cumbre de Londres que conmemoró los 70 años de la organización. No obstante, Florence Parly, la ministra de los ejércitos de la República Francesa, intentó suavizar la expresión diciendo: "... hora de pasar de la muerte cerebral a la tormenta de ideas". Macron dijo que insistía en su calificación durante la conferencia de prensa organizada con el Secretario General Jens Stoltenberg el pasado 28 de noviembre.

En su entrevista con The Economist, Macron dijo que no estaba seguro de seguir creyendo en el artículo 5 sobre defensa colectiva, que podría resumirse como: "Un ataque contra un aliado se considera un ataque contra todos los aliados". El presidente francés criticó la cooperación militar entre Turquía y EEUU por el despliegue de fuerzas militares en Siria.

Por su parte, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, respondió al Macron, quien considera que detener el apoyo estadounidense a la organización terrorista PKK/YPG es la "muerte cerebral" de la organización, recordándole al primer mandatario francés las responsabilidades no cumplidas de su país con la OTAN: "'La OTAN tiene «muerte cerebral», asegura. En primer lugar, revise su propia muerte cerebral. Estas declaraciones son adecuadas solo para personas como usted que están en un estado de muerte cerebral. [En primer lugar] no estás cumpliendo sus responsabilidades con la OTAN".

En abril de 2018, Macron visitó EEUU y regaló un árbol de roble a la Casa Blanca como símbolo de sus 250 años de amistad y recuerdo de los 2.000 soldados estadounidenses que perdieron la vida luchando por Francia contra Alemania durante la Primera Guerra Mundial.

Sin embargo, el árbol fue puesto en cuarentena obligatoria poco después por temor a presencia de parásitos que pudieran extenderse por la Casa Blanca. El árbol no pasó la cuarentena y se convirtió en un símbolo acertado para las actuales relaciones entre Francia y EEUU, según varios analistas.

El presidente francés argumentó que el "enemigo" de la OTAN no es Rusia o China. en el mundo de hoy, sino el terrorismo internacional, en la conferencia de prensa. Sin embargo, debemos tener en cuenta que lo que Macron quiere decir con "terrorismo internacional" no es el terror PKK / YPG, sino el terror Daesh/ISIS, cuya fuente aún no se ha aclarado.

Ataques terroristas en Londres y La Haya

Cuatro días antes de la cumbre, miembros de Daesh/ISIS llevaron a cabo ataques simultáneos con cuchillos en Londres y La Haya. Dos personas fueron asesinadas en el Puente de Londres, uno de los lugares más simbólicos del Reino Unido, mientras que tres adolescentes resultaron heridos en una calle comercial en Den Haag, Países Bajos. Además, se encontró una bolsa llena de explosivos en la Gare du Nord, París, justo en las mismas horas de los ataques.

Vale la pena examinar la afirmación de Macron de que Rusia y China no son una amenaza para la OTAN. Resulta que la canciller alemana, Angela Merkel, afirma que Europa no puede defenderse 80 años después de la Segunda Guerra Mundial, y que el presidente francés está persiguiendo una nueva estructura militar que respaldará los intereses financieros de su país. No es demasiado difícil ver que Grecia y Chipre son vistos como parte de esa estructura. Parece que Macron prefiere anunciar la muerte de las alianzas, de las que hace parte su país, para cumplir con los intereses nuevos y reorganizados de Francia en torno a la OTAN y la Unión Europea.

Sin embargo, ¿Es posible que la OTAN muera solo porque Macron quiere que muera? Para responder a esa pregunta, todo lo que tenemos que hacer es echar un vistazo rápido a los fundamentos de la alianza y recordar lo que significa "Alianza del Atlántico Norte". Justo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el líder de la Unión Soviética Joseph Stalin estaba tratando de hacerse cargo de toda Europa, la primera respuesta de los Estados Unidos fue iniciar el Plan Marshall para evitar el colapso económico en la región.

Sin embargo, la amenaza militar también debía ser tratada. Si bien el Tratado de Bruselas firmado en 1948 por el Reino Unido, Francia, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo fue un acontecimiento positivo, no fue lo suficientemente fuerte como para enfrentar el poder militar de la Unión Soviética.

Como la ONU tampoco podía hacerlo, debido al rápido avance de la Guerra Fría, el Reino Unido, Canadá y Estados Unidos decidieron crear una alianza de seguridad después de que el golpe comunista en febrero de 1948 en Checoslovaquia indicara que la amenaza se estaba acercando. Las negociaciones entre Francia, los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Noruega crearon las bases para la OTAN, que se fundaría un año más tarde.

Debido a su orientación geopolítica, Francia nunca fue un país prioritario para la alianza. Si el general Charles de Gaulle era el presidente en 1949, Francia podría nunca haber sido parte de la alianza en primer lugar.

Posibles resultados de la cumbre de Londres

La situación que surgió antes de la cumbre de la OTAN en Londres se insinuó en la 55ª Conferencia de Seguridad de Múnich del 15 al 17 de febrero de 2019. Se referenció en un análisis anterior:

"Después de la conferencia donde Europa y EEUU no pudo encontrar un terreno común en ningún problema y el mundo parece haber entrado en un nuevo juego de poder a tres bandas entre EEUU, China y Rusia y esto una sorpresa que tomó con la guardia baja a las democracias liberales occidentales. En la conferencia de este año, los conflictos dentro de la organización transatlántica se destacaron el conflicto entre Estados Unidos y Rusia".

Este año, la cumbre de Londres redefinirá la alianza o dará lugar a nuevas crisis debido a ese comportamiento de líderes como Macron. Si los Estados miembros son sinceros sobre la amenaza de Rusia, deberán reconsiderar la seguridad nacional de Turquía. De lo contrario, el doble estándar que han tenido con respecto a Turquía confirmará que ningún Estado de la OTAN es verdaderamente seguro.

*El autor de este texto es un analista de política exterior turca.

*Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no reflejan necesariamente la política editorial de la Agencia Anadolu.