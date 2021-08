Se debe proteger a los trabajadores del acoso sexual: asambleísta de Nueva York

Kathy Hochul será la nueva gobernadora de Nueva York y cuando buscará la reelección en 2022. También se convertirá en la primera mujer que gobierne el estado de Nueva York en toda su historia.

Yuh-Line Niou, asambleísta demócrata del Distrito 65 en la Asamblea Estatal de Nueva York, manifestó en La W que “estoy emocionada de tener a una mujer gobernadora y espero que traiga un ambiente diferente, un ambiente menos tóxico y más amigable para las mujeres”.

Sobre las personas que fueron leales con Andrew Cuomo en el ambiente tóxico, indicó que “el gabinete debe estar trabajando en eso, deben estar haciendo llamadas, no tenemos dudas que pronto se tendrán respuestas a esa incógnita. Hay que trabajar en leyes que protejan a los trabajadores y trabajadoras del acoso sexual.

Frente a si Kathy Hochul, la nueva gobernadora sabía de lo que estaba pasando con Andrew Cuomo, señaló que “no sé realmente si tenía conocimiento de lo que pasaba, no creo porque casi nadie estaba al tanto, si escuchaban muchos rumores, pero no todo el mundo sabía de lo que estaba ocurriendo con el comportamiento del exgobernador”.