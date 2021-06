Se debe saber si es el COVID-19 será endémico: fundador de Moderna

Derrick Rossi, biólogo de células madre y fundador de Moderna, manifestó en La W que “no se ha ganado la batalla contra el Coronavirus porque todavía se ven personas infectadas y que están muriendo por la enfermedad”.

“Sin duda vamos por el camino correcto con las vacunas. El planeta es muy grande y el virus ha sido muy agresivo, por eso es bueno seguir con las medidas de autocuidado”, indicó.

En un medio publicaron que el biólogo dijo que el “Coronavirus se escapó del laboratorio de Wuhan”, ante esto, aclaró que “sí vi esos reportes de prensa, pero no dije eso porque no se sabe científicamente si el virus salió del laboratorio o de un animal. Hablé con un periodista que me citó mal, pero no hay una prueba grande de eso”.

Por otro lado, considera que “se están realizando vacunas que ataquen a la variante Delta. Moderna aseguró que la generación 1 de la vacuna ayuda contra esta”.

Finalmente expresó que “se debe saber si es el COVID-19 será endémico porque puede evolucionar y mutar, por tal razón se necesitaría un refuerzo de vacuna cada año”.