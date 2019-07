Secretario de Comercio de Estados Unidos en líos por quedarse dormido en reuniones

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, de 81 años, se queda dormido con frecuencia durante las reuniones, lo que altera su agenda oficial y afecta a la moral de los funcionarios de dicha cartera, según un informe divulgado este lunes por medios locales.



"Debido a que se suele quedar dormido en las reuniones, intentan evitarle situaciones en las que esta situación podría darse, por lo que organizan su agenda y algunos encuentros teniendo esto en cuenta", aseguró un exasesor, que pidió mantener el anonimato, en declaraciones al diario Politico.

Según esta fuente, existe un "pequeño lapso de tiempo" a lo largo del día en el que el secretario, de 81 años, "consigue mantenerse atento y no quedarse dormido".



No es la primera vez que se escuchan en Washington este tipo de acusaciones contra el responsable de la cartera de Comercio, a quién de hecho, se le ha podido ver dando cabezadas en diversas audiencias del Congreso e, incluso, en reuniones del gabinete de Gobierno.



Hasta el propio presidente Donald Trump ha llegado a criticar la falta de empuje de uno de los teóricamente hombres fuertes de su Gobierno, llamado a desempeñar un papel protagonista en negociaciones tan importantes como las del T-MEC o las que mantienen EE.UU. y China desde hace meses.



Según desveló esta misma publicación a finales de mayo, el mandatario critica abiertamente a Ross durante las reuniones con miembros de su equipo en el Despacho Oval, llegando a decir que el secretario de Comercio ya no tiene el "instinto asesino" necesario para negociar y que "su mejor momento ya ha quedado atrás".

De acuerdo con el informe divulgado este lunes, este es uno de los motivos por los que Ross habría optado por distanciarse de algunas de sus obligaciones.



"Se le ve como un poco irrelevante. Y la moral está muy baja porque no hay mucha confianza en el secretario... No cuenta con el respeto de los empleados", concluyó el exasesor citado por Politico.

Por otro lado, el exfuncioarnio del Departamento de Comercio Theo LeCompte, también citado en el informe, consideró que, con la importantes batallas que tiene esta cartera por delante, "el departamento necesita a un líder eficiente para poder ser efectivo, algo con lo que no cuenta en estos momentos".