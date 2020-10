Suben a 898.000 las solicitudes semanales de subsidio de desempleo en EE.UU.

La cifra semanal de solicitudes del subsidio por desempleo en Estados Unidos subió a 898.000, comparado con las 845.000 peticiones de la semana anterior, con lo que alcanzó el nivel más alto en casi dos meses, en otro indicio de que el mercado laboral se ha estancado en la pandemia de la COVID-19, según los datos que divulgó hoy el Departamento de Trabajo.



El promedio de solicitudes en cuatro semanas, una medida que compensa las variaciones semanales, subió a 866.250, comparado con 858.250 de la semana anterior.



Según el informe del Gobierno, en la semana que concluyó el 3 de octubre había 10,1 millones de personas que percibían el subsidio convencional por desempleo, comparado con 11,18 millones en la semana anterior.



Estos trámites, que durante varios meses y hasta febrero estuvieron en el nivel de 250.000 solicitudes semanales, aumentaron abruptamente con el impacto de la COVID-19 sobre la economía y alcanzaron en la última semana de marzo la cifra sin precedentes de 6,8 millones.

En La W: Familia de afroamericano muerto por policía en Miami-Dade anuncia demanda

Desde entonces disminuyeron gradualmente pero desde la última semana de agosto se han mantenido por encima de las 845.000 solicitudes, lo que señala un ritmo persistente de despidos.



Más de 373.000 personas solicitaron la semana pasada el subsidio de Asistencia por Desempleo en la Pandemia, un programa que beneficia a los trabajadores que no calificaron en las solicitudes iniciales.



Estas cifras no incluye a un contingente de entre 16 y 18 millones de trabajadores independientes y contratistas, que no reúnen los requisitos para acceder al subsidio convencional por desempleo pero estuvieron amparados con una prestación de 600 dólares semanales bajo un plan de emergencia aprobado por el gobierno en marzo.



Este beneficio caducó a finales de julio y el presidente Donald Trump y el Congreso no se han puesto de acuerdo sobre un segundo paquete de estímulo económico que actualmente está bajo negociación.

Podría interesarle: ¿Por qué piden que Amy Coney Barrett detenga su nominación a la Corte Suprema de EE.UU.?